وزيرة الأسرة: يوم عهد الاتحاد دعوة لتجديد الولاء للوطن والقيادة

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن يوم عهد الاتحاد يروي حكاية الاجتماع، الذي كان له الفضل في ما تعيشه كل أسرة إماراتية اليوم، الاجتماع الذي وقّع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، وثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات، التي تم من خلالها إعلان قيام الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدّة عام 1971.

وأضافت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة، أنه باعتزاز نضيف هذا اليوم إلى قائمة الأحداث التاريخية الفارقة، التي شكّلت أساس قيام دولتنا، ونحتفي من خلالها بعقود من بناء الإنسان على المعرفة، والفكر، والقيم الأصيلة.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يعدّ مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء دولة الإمارات، ودعوة لتجديد العهد، والولاء للوطن، والقيادة، ومواصلة العمل، والاجتهاد، بصدق، وإخلاص، ومثابرة، من أجل تحقيق التطلعات المنشودة.

وأكدت معاليها أن الأسرة هي نبض هذا الوطن وهي الحضن الأول، والمدرسة الأولى، واللبنة الأساسية التي تبني مجتمعنا القوي، والمكان الذي نغرس فيه القيم الوطنية النبيلة، مثل الولاء الصادق، والانتماء العميق، والعطاء بلا حدود.