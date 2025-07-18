رئيس "دائرة الصحة -أبوظبي": نستلهم من يوم عهد الاتحاد قيم العطاء

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد ، يمثل محطة وطنية ملهمة، نستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة قامت على الوحدة والطموح والإرادة الراسخة.

وقال معاليه ، في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذا اليوم يخلّد إرث الاتحاد الذي جمع تطلعات القادة المؤسسين بطموحات الأجيال، في ظل قيادة حكيمة تستشرف المستقبل، وتواصل العمل لخير الوطن وازدهاره.

وأضاف نواصل عهدنا وولاءنا للوطن وقيادته، ونعاهد أنفسنا أن نبقى أوفياء ومخلصين للعمل، ماضين برؤية طموحة نحو تحقيق مجتمع أكثر صحة وعزيمة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجسد مسيرة وطن يمضي بخطى واثقة نحو الريادة، مرتكزًا على قيم ثابتة ومبادئ راسخة تشكّل مصدر فخر لكل أبناء الإمارات.