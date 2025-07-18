قائد عام شرطة دبي : يوم عهد الاتحاد لحظة تاريخية في تأسيس الدولة

دبي في 18 يوليو/ وام/ قدمت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، وكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" الذي اعتمده رئيس الدولة، احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عُقد في الـ 18 يوليو عام 1971، ووقع فيه القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات، وأُعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في تصريح له بهذه المناسبة، إن "يوم عهد الاتحاد" يُجسد لحظة تاريخية في تأسيس الدولة، وهو ليس مجرد تاريخ يُضاف إلى صفحات الذاكرة الوطنية، بل هو مناسبة نجدد فيها العهد للقيادة الرشيدة على المضي قدمًا في درب الاتحاد، ونؤكد فيه ولاءنا الصادق لوطن جمعنا تحت راية واحدة، ومكن لنا سُبل التنمية والأمن والازدهار.

وأكد أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، ومعه إخوانه المؤسسين، حرصوا على تشييد وطن اتحادي مُتماسك، فأخلصوا النية، وصدقوا العزيمة، وأتموا الرسالة بأمانة.