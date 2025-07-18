وكيل "دائرة الصحة - أبوظبي": نواصل مسيرة الاتحاد برؤية صحية مبتكرة تُعزز مكانة الإمارات

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نجدد فيها الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونستحضر فيها تضحيات الآباء المؤسسين الذين أسسوا لدولة قامت على قيم راسخة ومبادئ سامية.

وقالت سعادتها، في تصريح لها بهذه المناسبة، إن هذا اليوم يرسّخ في النفوس معاني الوحدة والعطاء والانتماء، ويجسد التزام أبناء الإمارات بمواصلة مسيرة التنمية والنهضة، وتعزيز المكانة الريادية للدولة على مختلف المستويات.

وأضافت نُعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص، والسير على نهج الاتحاد، مستلهمين من رؤية المؤسسين الذين جعلوا صحة المجتمع أولوية قصوى، عبر تطوير منظومة صحية قائمة على الابتكار والاستدامة، تلبي تطلعات المستقبل وتُعزز جودة الحياة، مشيرة إلى أن دائرة الصحة - أبوظبي مستمرة في البناء على ما تحقق من إنجازات.