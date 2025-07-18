مدير عام "أبوظبي للصحة العامة": نستلهم من يوم عهد الاتحاد رؤيتنا لمجتمع أكثر صحة واستدامة

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن “يوم عهد الاتحاد” يمثل محطة وطنية فارقة في مسيرة دولة الإمارات، نستذكر فيها التوقيع على وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، اللذين مهّدا لانطلاق نهضة شاملة جعلت الإنسان محوراً لكل تنمية.

وقال سعادته، في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذا اليوم يعكس قيم الوحدة والمسؤولية المشتركة التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي لا تزال تشكّل أساساً لنهج الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الصحة العامة.

وأضاف أن المركز يواصل تعزيز هذه القيم من خلال منظومة وقائية وتكاملية، تهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع ورفاهه، ومواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية بكفاءة وابتكار، مؤكدا أن المركز يجدد التزامه في هذا اليوم الوطني بمواصلة العمل المشترك لبناء مستقبل أكثر صحة وأماناً.