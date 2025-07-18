أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: يوم عهد الاتحاد مناسبة لترسيخ إرث الوحدة

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ قال سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية تذكرنا بأن الوحدة ليست مجرد لحظة تاريخية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لحاضرنا وبوصلة نسترشد بها لمستقبلنا وفي مسيرتنا نحو تعزيز السلام، وترسيخ القدرة على مواجهة التحديات ودفع عجلة التقدم.

وأضاف: "في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج فريد في التلاحم حول القيم والرؤية الموحدة، ما مكّنها من بناء دولة مزدهرة ورسم مسارها بثبات نحو المستقبل".

وأكد أن هذه المناسبة تشكل فرصة نستحضر فيها الأثر العميق لقرار الآباء المؤسسين ببناء اتحاد يقوم على التعاون ووحدة الهدف، وهو ما يشكل اليوم جوهر الهوية الإماراتية، أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تُواصل السير على هذا النهج من خلال تأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين والقادة ليسهموا في خدمة الوطن وتعزيز مكانته.

من جانبه قال الدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن يوم عهد الاتحاد يجسّد رؤية التأسيس ويحتفي بأثرها المستدام في دولة الإمارات، معربا عن شعوره بفخر عميق في هذا اليوم الذي اختار فيه قادتنا أن تكون الوحدة هي الأساس الذي تقوم عليه دولتنا.

وأضاف أن "يوم عهد الاتحاد" يؤكد أن القوة الحقيقية لدولة الإمارات تنبع من القيم المشتركة والروابط المتينة التي تجمع بين أبنائها، وأن الالتزام الذي أرساه الآباء المؤسسون يواصل تعزيز هويتنا الوطنية، وتوجيه مسيرتنا، وصياغة طموحاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وأردف: "في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نواصل أداء دورنا في هذه المسؤولية من خلال إعداد دبلوماسيي وقادة المستقبل، ليجسّدوا هذه القيم النبيلة، وينقلوا رسالة دولة الإمارات في الوحدة، والحوار، والتعاون والتسامح إلى العالم أجمع".