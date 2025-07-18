قيادات التربية والتعليم: يوم عهد الاتحاد يجسد قيم الوحدة والانتماء

دبي في 18 يوليو/ وام/ أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر من خلالها قيم الوحدة والانتماء والولاء لوطن أسسه الآباء المؤسسون على مبادئ راسخة ورؤية طموحة، لبناء دولة حديثة تنهض بالعلم والمعرفة وتمكّن الإنسان.

وأضافت معاليها، في كلمة لها بهذه المناسبة، أن يوم عهد الاتحاد هو مناسبة لتجديد الالتزام بمسيرة العطاء الوطني وللاحتفاء بعهد لا ينقضي، أرسى قواعده قادة عظام وتواصل فصوله قيادة رشيدة تستلهم من إرث الماضي وتبني الحاضر برؤية استشرافية، جعلت من الإمارات نموذجاً تنموياً متفرّداً في الريادة والتقدم وبناء المستقبل.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكّل فرصة لتعزيز روح المواطنة، وترسيخ القيم التربوية والوطنية في نفوس الطلبة والأجيال الصاعدة، عبر غرس معاني الانتماء والمسؤولية في كل الميادين.

من جانبه أكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية راسخة في الذاكرة والوجدان، نستذكر من خلالها ما حققته دولة الإمارات من تطورات متسارعة وإنجازات شاملة في ظل اتحادها المتين بقيادة رشيدة أولت التعليم أولوية كبرى ضمن رؤية تنموية شاملة.

وأوضح سعادته، بهذه المناسبة، أن هذا اليوم يعزز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى أبناء الوطن ويحفزهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتقدم، مشيراً إلى أن يوم عهد الاتحاد يستحضر اللحظة التاريخية التي أُرسي فيها بنيان الاتحاد، ويجسّد التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء للأجيال المقبلة.