عبد الرحمن العور : "يوم عهد الاتحاد " بداية قصة نجاح لوطن ألهم العالم بإنجازاته النوعية

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن يوم عهد الاتحاد، يشكل مناسبة وطنية ومحطّة فارقة في تاريخ دولتنا، وبداية قصة نجاح لوطن ألهم العالم بإنجازاته النوعية في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، نستذكر من خلال هذا اليوم الرؤى المستقبلية التي رسّخها الآباء المؤسسون، والمنطلق الأصيل الذي بنيت عليه دولتنا التي قامت على مبادئ الوحدة، والقيم النبيلة، واستندت في مسيرة التنمية الحضارية على بناء الانسان، والاستثمار بقدراته، ومهاراته، الأمر الذي انعكس على المجتمع بصفة عامة، كما نستلهم من هذه المناسبة إرادة العزم على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج للتقدّم، والمحبة، والانفتاح على الثقافات والشعوب الأخرى".

وقال معاليه نجدّد العهد لقيادتنا الرشيدة، بالالتزام بمواصلة العمل من أجل الاستثمار بالقدرات الوطنية، وتعزيز مسيرة تمكين الكفاءات، والكوادر المتسلّحة بالعلم، والمعرفة، والإيمان برسالة دولة الإمارات، مؤكدا أن يوم عهد الاتحاد، ليس مجرد ذكرى تاريخية وحسب، بل هو فرصة لغرس القيم الوطنية في نفوس الأجيال.