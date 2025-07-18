مسؤولون : "عهد الاتحاد" يؤكد استمرار مسيرة البناء والنهضة في الإمارات

دبي في 18 يوليو/ وام/ أكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، أن الثامن عشر من يوليو يمثل محطة وطنية نستحضر من خلالها القيم الراسخة التي قام عليها الاتحاد، ونستلهم منها معاني العطاء والعمل والإخلاص في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن هذا اليوم يشكل مناسبة لتجديد العهد مع قيادتنا الرشيدة ومواصلة المسيرة نحو مستقبل مزدهر.

وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذا اليوم يعكس مسيرة حافلة بالبناء والنهضة والتميز صنعها الآباء المؤسسون وتواصلها القيادة الحكيمة بروح الطموح والريادة والابتكار.

وأضاف أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو تأكيد على الالتزام بمواصلة العمل والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم ، مشيرا إلى أن إنجازات الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم هي ثمرة الاتحاد وقيمه الراسخة التي غرست في أبناء الوطن حب العمل والتفاني وروح الانتماء.

من جهته قال سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن يوم عهد الاتحاد يجسد الرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم النهضة والتقدم، وأن ما تحققه الإمارات في مجال استكشاف الفضاء هو امتداد لطموحات الاتحاد التي لا تعرف المستحيل ، موضحا أن هذه المناسبة الغالية تذكرنا بأهمية مواصلة العمل بروح الاتحاد والإبداع، من أجل رفع راية الدولة في المحافل العالمية وتعزيز ريادتها في المجالات العلمية والتقنية .