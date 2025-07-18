محاكم دبي: "يوم عهد الاتحاد" تأكيد لتجدد الولاء وترسيخ ريادة الدولة

دبي في 18 يوليو /وام/ أكّد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن "يوم عهد الاتحاد" يمثل محطة وطنية جديدة نُكرّم من خلالها إرث القادة المؤسسين، وفي طليعتهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، زايد الخير، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني دبي، اللذان أرسيا دعائم وطنٍ موحدٍ بات نموذجًا في الريادة والاستقرار.

وقال إن عهد الاتحاد لم يغب يومًا عن وجدان هذا الوطن، بل يتجدد في كل إنجاز تحققه دولتنا، وفي كل فكرة يبدعها أبناء الإمارات، وفي كل حلم يصبح واقعًا على يد هذا الجيل الطموح.

وأضاف: "لقد علّمنا هذا العهد مفردات جديدة شكّلت ملامح هويتنا الوطنية مثل الرقم الواحد، والاستثناء، والاستدامة، والابتكار؛ وهي ليست كلمات فحسب، بل مرتكزات لنهجٍ تنموي جعل الإمارات في صدارة المشهد العالمي، ويأتي يوم عهد الاتحاد تأكيدًا على تجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، التي عززت أركان الاتحاد، ورسّخت رؤية استثنائية قادت الدولة إلى مراحل متقدمة من النمو والتطور".

وأكد أن محاكم دبي تغتنم هذه المناسبة لتجدد التزامها بمواصلة رسالتها في ترسيخ ريادة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، استنادًا إلى قيم النزاهة والاستقلالية والتكامل، بما يدعم مسيرة الإمارات نحو المزيد من التقدم والازدهار.