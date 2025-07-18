"المعاشات" تطلق المرحلة الثانية من برنامج "وفره" بالتعاون مع "نافس"

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي "وفره"، وذلك بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج “نافس”، بهدف تعزيز المعرفة المالية للمستفيدين من البرنامج والمشمولين بقوانين المعاشات في الدولة، ومساعدتهم على بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً في القطاع الخاص.

يأتي ذلك في خطوة رائدة تعكس التزام الهيئة بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمواطني دولة الإمارات.

تأتي المبادرة ضمن الدورة الثالثة للمشاريع التحولية للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2025، وتجسد رؤية القيادة في تبني نماذج حكومية مبتكرة تركز على الإنسان وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.

ويهدف مشروع "وفره" إلى زيادة الوعي المالي لدى المواطنين لتحسين استقرارهم المالي والاجتماعي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية أفضل.

كما يسهم المشروع في تحقيق أهداف حكومة الإمارات لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031".

ويُعد البرنامج استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أبناء وبنات الإمارات العاملين في القطاع الخاص، حيث يزودهم بالمعرفة المالية من خلال برامج تدريبية متخصصة وحملات توعوية مكثفة تُقدَّم عبر منصة "نافس" الرقمية، وهي متاحة لجميع المسجلين في منصة "نافس"، بما يشمل العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، والباحثين عن فرص عمل في السوق المحلية، وطلاب الجامعات، ما يضمن وصول الفائدة لأوسع شريحة ممكنة من الكوادر الإماراتية.

ويُركّز برنامج "وفره" في دورته الثانية على محاور أساسية تلامس احتياجات مستفيدي برنامج "نافس" بشكل مباشر، حيث يهدف إلى تعريفهم بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمنافع والمزايا التي توفرها، ما يساعدهم على تحسين خيارات التقاعد والتخطيط لمستقبلهم بثقة أكبر.

كما يحرص البرنامج على توعيتهم بخيارات الاستثمار المتاحة وكيفية إدارة الثروة، ودور هذه الخيارات في تحسين حياتهم المالية بعد التقاعد، بجانب تسليط الضوء على أهمية التخطيط المالي المبكر لضمان حياة كريمة ومستقرة مستقبلاً.

وتهدف الهيئة من خلال مشروع "وفره" إلى رفع نسبة الوعي بالتخطيط المالي بنسبة 80%، وذلك عبر برامج تثقيفية في مجالات التأمينات الاجتماعية، والاستثمار، والادخار، صُممت خصيصًا من قبل أكاديمية سوق أبوظبي المالي، لتمكين المواطنين من امتلاك الأدوات المعرفية اللازمة لإدارة الجانب الاقتصادي في حياتهم بفاعلية واقتدار.

وتعمل الهيئة في إطار شراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال منصة "نافس" ووسائل الإعلام، بهدف دعم المواطنين للاندماج بشكل فعّال في سوق العمل بالقطاع الخاص. كما تسعى لزيادة وعيهم بأهمية التخطيط المالي والاستثمار لتحقيق الاستقرار والاستقلال المالي، ما يساعد على تحسين دخل الأفراد وتقليل الاعتماد على برامج الدعم المالي، تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

واستهدف المشروع في مرحلته الأولى، التي انطلقت في يوليو 2024، رفع الوعي حول دورة حياة الفرد واحتياجاته المالية.

كما ركز على تعريف الأفراد بمصطلحات المنتجات والخدمات المالية، وكيفية إدارة الأموال والديون، والتعامل مع الصعوبات المالية، وأهمية المساعدة والاستشارة المالية في توجيه الأفراد نحو أفضل الطرق لإدارة واستثمار أموالهم. هذه المرحلة وضعت الأساس لتعزيز الوعي المالي، ويقدم "وفره" اليوم تجربة تعليمية شاملة تساعد أبناء الوطن في تحقيق أهدافهم المالية.