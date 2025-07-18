مجموعة إينوك: "عهد الاتحاد" مناسبة لترسيخ القيم وتجديد الولاء

دبي في 18 يوليو /وام/ أكد حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، أن يوم عهد الاتحاد، مناسبة وطنية مجيدة تُجسد روح الاتحاد وتُجدد قيم الولاء والانتماء، مشيراً إلى أن هذا اليوم الذي يصادف الثامن عشر من يوليو، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ مبادئ الاتحاد في وعي الأجيال.

وقال إن اعتماد هذا اليوم محطة سنوية رسمية للاحتفاء بذكرى تأسيس دولة الإمارات، يُمثل تقديراً للجهود الخالدة التي بذلها الآباء المؤسسون، والذين شيّدوا بحكمتهم وبرؤية القيادة صرح وطنٍ شامخ، بات اليوم نموذجاً في الاستقرار والتلاحم الوطني والرخاء المشترك.

وأضاف: "إذ نحيي هذه المناسبة المباركة، فإننا نؤكد تمسّكنا بالقيم التي تشكّل جوهر هويتنا الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد والنماء، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، سائلين الله أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.