رئيس "مجلس الإفتاء الشرعي": يوم عهد الاتحاد محطة لترسيخ قيم المواطنة الصالحة

أبوظبي في 18 يوليو/وام/ أكد معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن يوم عهد الاتحاد يُعد لحظة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات، ومحطة مهمة في بناء وحدة وطنية أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال في تصريح له بمناسبة يوم عهد الاتحاد، إن هذا اليوم يُجسد معاني الأخوّة والألفة والتضامن التي شكلت الأساس المتين لقيام الدولة، وهو مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بالحفاظ على إرث الاتحاد، من خلال ترسيخ القيم وتعزيز مبادئ المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال.

وأضاف: "يذكّرنا هذا اليوم بنعمة الأمن والاستقرار والتنمية، وهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على دولتنا في ظل قيادة رشيدة اختارت طريق النماء والتقدم".

ودعا معاليه في ختام كلمته بأن يديم الله على دولة الإمارات نعمة الاتحاد، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه الخير، وأن يحفظها بحفظه ويكلأها برعايته.