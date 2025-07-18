"العليا للتشريعات بدبي": "عهد الاتحاد" مناسبة تُجدد قيم الولاء

دبي في 18 يوليو /وام/ أكد سعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية راسخة نستحضر فيها القيم السامية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجدد فيها الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، التي واصلت مسيرة البناء على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، طيب الله ثراهم، الذين رسّخوا دعائم دولة القانون والمؤسسات.

وقال: "في هذا اليوم المجيد، نستذكر المعاني العظيمة للاتحاد والتلاحم الوطني، التي كانت وما زالت حجر الزاوية في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدّمها. ونؤكد أن هذه المناسبة تمثل حافزاً متجدداً لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة والمستهدفات الوطنية الطموحة، ونجدد في اللجنة العليا للتشريعات، بمناسبة يوم عهد الاتحاد، التزامنا الراسخ بالمضي قدماً في إرساء دعائم بيئة تشريعية مرنة ومتقدمة، تدعم تقدم ونماء مُختلف القطاعات، وتسهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".