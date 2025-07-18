"أوقاف دبي": عهد الاتحاد محطة وطنية ملهمة رسخت تاريخ الدولة

دبي في 18 يوليو /وام/ قال سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، إن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية ملهمة رسخت تاريخ دولة الإمارات ورسمت بداية مسيرتها التنموية الشاملة وأسست نموذجا استثنائيا يعكس قوة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم.

وأضاف: "نستذكر اليوم بكل فخر وامتنان الجهود العظيمة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء اتحاد قوي ومتلاحم تحت راية واحدة ورؤية موحدة بحكمة واقتدار لدولة شامخة تجاوزت جميع التوقعات في مسيرة طموحة من الإنجازات والتطور في المجالات كافة".

وأكد المطوع التزام "أوقاف دبي" بمواصلة مسيرة التنمية والعطاء وتعزيز مفهوم الوقف كأداة تنموية تسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مضيفا: "نستلهم من هذه المناسبة الوطنية العزيزة نموذجاً لمواصلة تمكين الإنسان وتعزيز القيم النبيلة التي قامت عليها دولتنا الغالية، سائلين الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا وأن تبقى راية الاتحاد خفاقة في سماء الإنجازات".