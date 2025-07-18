مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: "يوم عهد الاتحاد" ذكرى مضيئة في تاريخ الوطن

أبوظبي في 18 يوليو / وام / أكد سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن يوم عهد الاتحاد يمثل ذكرى مشرّفة ومضيئة في تاريخ دولة الإمارات، تجسّدت فيه الإرادة الصادقة للاتحاد، وتوحدت فيه تطلعات القادة المؤسسين مع آمال الشعب نحو مستقبل واحد، تحت راية وطنية خفّاقة ستظل تعلو عبر الأجيال.

وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، إنه في الثامن عشر من يوليو عام 1971، وقّع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، في لحظة تاريخية أعلن فيها عن بيان الاتحاد، والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت معها انطلاقة دولة الإمارات نحو مستقبل مشرق وتنمية شاملة.

وأعرب عن فخر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأن يكون حارساً لذاكرة هذا الوطن، وأن يُولي يوم عهد الاتحاد اهتماماً خاصاً، من خلال حفظ وعرض أبرز الوثائق المرتبطة بهذه المناسبة التاريخية، وعلى رأسها الدستور المؤقت الموقع في 18 يوليو 1971، والبيان المشترك الصادر عن حكام الإمارات الستة، والتي يتم عرضه اليوم في قاعة الشيخ زايد بن سلطان.