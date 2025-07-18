"زايد الخيرية والإنسانية": يوم عهد الاتحاد مناسبة لتجديد الولاء والانتماء

أبوظبي في 18 يوليو/وام/ أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن "يوم عهد الاتحاد" هو مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العهد والولاء لوطننا الشامخ وقيادتنا الرشيدة، مع التأكيد على الالتزام بمواصلة مسيرة النجاح والتقدم، وبناء المستقبل بثقة واستدامة.

وقال: "في هذا اليوم نستذكر الدور التاريخي للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعاونه مع إخوانه حكام الإمارات في تأسيس الاتحاد وترسيخ قيمه، وقد كانت رؤيته الثاقبة وحكمته البالغة هي القوة الدافعة وراء هذه الإنجازات العظيمة التي تحققت لمسيرة الاتحاد".

وأشار إلى أن "نهج زايد" يمثل مصدر إلهام دائم، يعزز العمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن، والحرص على رفعته وعزة شعبه الوفي والحفاظ على مكتسباته.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تعكس تمسكنا بوحدتنا وتلاحمنا من أجل هذا الوطن الغالي، وتُرسخ قيم التكاتف والتآخي بين أبناء الشعب الإماراتي، كما أنها فرصة لتعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم، والتضحيات والجهود الوطنية التي بُذلت لتحقيق المكتسبات العظيمة لدولة الإمارات.

وختم الفلاحي بالقول: "إن دولة الإمارات ماضية قدماً، في ظل قيادتها الرشيدة، نحو تعزيز مكانتها في المجالات التنموية المختلفة، وفي تعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي، مع الحفاظ على القيم الأصيلة التي رسخها في وجدان هذه الأمة "زايد الخير"، ونحن على عهد الاتحاد ماضون في العمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء".