وزير الطاقة والبنية التحتية: يوم عهد الاتحاد تجديد للعهد وتعزيز لمسيرة التنمية

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن يوم الثامن عشر من يوليو عام 1971، الذي اجتمع فيه الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ليكتبوا معًا أول فصول المجد في وثيقة إعلان الاتحاد، يعد لحظة خالدة في ذاكرة الوطن، تجسدت فيها معاني الوحدة والعزيمة والرؤية السديدة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة "يوم عهد الاتحاد": "إنه يوم نجدد فيه عهد الوفاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة مسيرة التنمية والبناء، مستلهمين من إرث المؤسسين، ومن رؤية المستقبل التي ترسمها قيادتنا الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله".

وأستطرد بالقول: "إنها مناسبة وطنية نستحضر فيها إنجازاتنا، ونستنهض فيها الهمم، وتتعزز فيها العزيمة، لنمضي معًا في مسيرة تليق بإرث المؤسسين وطموحات الحاضر وتطلعات المستقبل لتبقى الإمارات نموذجًا عالميًا في الريادة والتقدم.. وطنًا يصنع الفرق، ويقود برؤية، ويبني بسواعد أبنائه، ويشق طريقه بثقة نحو المراكز الأولى، كما أرادها الآباء المؤسسون، وكما تسير بها قيادتنا اليوم، عازمين على الإسهام الفاعل في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة".