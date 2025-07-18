ابن طوق : في يوم عهد الاتحاد نحتفي بقيم الاتحاد الشامخ

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم عهد الاتحاد، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، العام الماضي، يمثل مناسبة وطنية غالية نحتفي من خلالها بقيم الاتحاد الشامخ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسون، طيب الله ثراهم.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذا اليوم يعزز في وجدان الأجيال روح الانتماء والوفاء، ويُجدد التلاحم الوطني حول قيادتنا الرشيدة، ويُجسد الاعتزاز بالتضحيات والجهود التي بُذلت لبناء اتحاد قوي يواكب طموحات شعبه ويحقق تطلعاته.

وأضاف نستحضر في هذا اليوم ذكرى لحظة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، حين تم توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، لتبدأ معها مرحلة استثنائية من التنمية والازدهار، واليوم، تواصل الدولة مسيرتها برؤية طموحة تستشرف المستقبل، ورسّخت مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم.

وجدّد معاليه العهد بتكثيف الجهود والعمل المخلص، لمواصلة تحقيق المنجزات التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة ضمن مصاف أفضل الدول عالمياً.