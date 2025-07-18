عمار بن حميد: يوم عهد الاتحاد ولاءٌ دائم لوطنٍ خالد

عجمان في 18 يوليو/ وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الثامن عشر من يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد"، يجسد الاحتفاء بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام “طيب الله ثراه”، "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن "يوم عهد الاتحاد" تعبير حقيقي عن نبض كل مواطن، وعن الولاء الدائم لهذا الوطن الخالد، وتجسيد لقيم الاتحاد، وترسيخ للهوية وتعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة، ووفاء لمسيرة من التضحيات والعطاء.

ورفع سمو ولي عهد عجمان، في هذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن الغالي أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود ونوّاب الحُكّام، وإلى شعب الإمارات العزيز.

وأضاف سموه، إننا في هذا اليوم نقدّم الشكر والتقدير للقادة المؤسسين، على عظيم جهودهم، وحكيم صنيعهم، وعلى صبرهم ومثابرتهم وتضحياتهم الجليلة من أجل تأسيس دولة الإمارات، وبناء اتحادها، الذي ظل نبعاً عذباً متجدداً، وإرثاً عظيماً مستداماً، يقوى على مر الأعوام ويزداد رسوخاً وشموخاً.

وقال إن هذا اليوم مناسبة غالية على قلوبنا، نحتفي فيها بمسيرة عقود من بناء الإنسان، وإعلاء البنيان، برؤية قيادتنا الرشيدة، وبسواعد أبناء الإمارات، الذين شيّدوا دولةً اكتسبت احترام وتقدير العالم بما حققته من منجزات تنموية وحضارية شاملة، ونهجها المعتدل ومواقفها الثابتة التي جعلتها منارةً للإنسانية، والتسامح، والأخوة الإنسانية.

وأضاف سموه نؤكد في هذه المناسبة عزمنا على المحافظة على ما تحقق، ففي ذلك أبلغ التقدير وأسمى الاحترام لكل الذين وهبوا لنا هذا الإنجاز، ومواصلة العمل والتفاني تحت لواء قيادتنا الرشيدة، للحفاظ على قيم الاتحاد التي رسخها الآباء المؤسسون وتجديد العهد على مواصلة المسيرة لأجل إمارات دائما في المقدمة وغد يبشر بالمزيد من الانجازات والازدهار.