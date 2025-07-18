"مصدر" : يوم عهد الاتحاد محطة مضيئة في تاريخ الإمارات

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إن يوم عهد الاتحاد يمثل إحدى المحطات المضيئة في تاريخ دولة الإمارات؛ إذ نستذكر فيه بكل فخر الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسون "وثيقة الاتحاد"، ووحّدوا من خلالها الرؤى والطموحات في سبيل تأسيس دولة حديثة، تقوم على الثوابت الوطنية والهوية الموحدة، وترتكز على مبادئ العدل والتنمية والازدهار.

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، أن هذا اليوم يجسد العهد الذي قطعته القيادة منذ البدايات، بأن تبني دولة حصينة، تنظر إلى المستقبل بكل ثقة واقتدار، وتضع الإنسان في قلب مشروعها التنموي.

وتابع: "تمضي دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، بخطى متسارعة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الاستثنائية التي تسهم في ترسيخ مكانتها بين الأمم، ومواصلة مسيرة التطور والريادة التي تفتح أمام أجيال المستقبل آفاقاً جديدة من الفرص ومقومات الإبداع والتمكين".

وقال: "نحن في "مصدر"، نستلهم رسالتنا من هذه القيم الوطنية، ونواصل العمل الدؤوب للإسهام في ترسيخ دعائم الاستدامة ودفع عجلة قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والعالم، وتعزيز مكانة الشركة كمنصة رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات، مدفوع بالابتكار والمعرفة.. كما نجدد في يوم عهد الاتحاد، التزامنا بقيم الاتحاد، ونتعهد بمواصلة المسيرة لإعلاء راية الإمارات خفّاقة في كل محفل، وحفظ إرث الآباء المؤسسين بكل أمانة واقتدار".