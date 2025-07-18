"أبوظبي للتنمية" : على درب الآباء المؤسسين ماضون بقيم الوفاء والانتماء

أبوظبي في 18 يوليو / وام / أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة تاريخية نستحضر فيها جهود الآباء المؤسسين ودورهم المحوري في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز القيم والمبادئ التي قامت عليها مسيرة بناء الوطن، وهي ذكرى نجدد فيها عهد الوفاء والعطاء من أجل استدامة ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، في يوم عهد الاتحاد، نؤكد إصرارنا على المضي بثقة نحو آفاق جديدة من التميز، مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة، ومستلهمين من إرث الآباء المؤسسين الذين غرسوا فينا الإيمان بأن الاتحاد هو سر القوة والنجاح.