بلدية أم القيوين: "عهد الاتحاد" مسيرة متجددة ومسؤولية نعتز بها

أم القيوين في 18 يوليو/ وام/ أكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة تاريخية مضيئة في مسيرة دولة الإمارات، حيث أرسى الآباء المؤسسون دعائم وطن ينعم بالعزة والوحدة والتقدم.

وقال الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، في تصريح له بهذه المناسبة، نستذكر في يوم عهد الاتحاد بكل فخر واعتزاز، جهود القادة المؤسسين الذين وضعوا اللبنات الأولى لدولة عظيمة، صارت نموذجًا عالميًا في التقدم والتطور وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبمتابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، نواصل العمل لترسيخ مكانة الاتحاد وتحقيق تطلعات شعب الإمارات الكريم.