عبد العزيز بن حميد: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية أرست ركائز دولتنا الحديثة

عجمان في 18 يوليو/ وام/ أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن يوم عهد الاتحاد، يمثل محطة تاريخية نعتزّ بها، ويوماً نستذكر فيه اجتماع الآباء المؤسسين بقلب واحد، ليوقّعوا وثيقة الاتحاد ودستوره، ويطلقوا مسيرة وطنية أرست ركائز دولتنا الحديثة، وجعلتها نموذجاً عالمياً في التلاحم والتنمية والاستقرار.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي في كلمة له بهذه المناسبة،إن هذا اليوم هو ذكرى لمرحلة مضيئة من تاريخنا، نعود فيها إلى جذورنا العريقة، ونستحضر فيها المبادئ السامية التي قامت عليها دولتنا، مؤكدين هويتنا الوطنية، ومبرزين قيمنا الأصيلة وتراثنا المشرّف.

وأضاف في هذه المناسبة الوطنية البارزة، نجدد العهد بأن نواصل البناء على الأسس المتينة التي أرساها الاتحاد، ونرسخ المعاني العظيمة التي قامت عليها الدولة، وكرّستها قيادتنا الرشيدة، من وحدة وتلاحم وعطاء، في نفوس أبنائنا، ونعمل معا، يدا بيد، من أجل رفعة الوطن وريادته على المستويات كافة .