قائد عام شرطة أبوظبي: يوم عهد الاتحاد خطوة رئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، أنّ يوم عهد الاتحاد شكل خطوة رئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات ويجسد معنى الولاء المتجدد للوطن وقيادته الرشيدة، ويبعث في نفوس أبناء الإمارات شعورًا راسخًا بالفخر بالإنجازات التي تحققت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين ، طيب الله ثراهم، مستذكرين هذا التاريخ المشرّف الذي وضع فيه المؤسسون الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وعززوا قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد، من خلال بناء دولة أضحت نموذجاً في التنمية.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل محطة سنوية لتعميق قيم الانتماء والمسؤولية لدى منتسبي شرطة أبوظبي، وتعزز التزامهم بالمحافظة على المنجزات الحضارية والاستراتيجية التي رسخت مكانة الدولة في مصاف دول العالم المتقدمة في الأمن والاستقرار.

ووجّه معاليه جميع منتسبي شرطة أبوظبي إلى استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في الارتقاء الدائم بمنظومة العمل الشرطي، وتبنّي أفضل الممارسات الابتكارية، وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تدعم تحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2071".

وأشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الشرطة والأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل حافزًا مستمرًا لتطوير الكفاءات البشرية، وتسخير التقنيات الحديثة، وترسيخ ثقافة التميز في تقديم الخدمات الشرطية الذكية، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.