المستشار الثقافي لرئيس الدولة: "يوم عهد الاتحاد" رسم ملامح واضحة في تاريخ الإمارات

العين في 18 يوليو /وام/ أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة و الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن "يَومُ عَهدِ الاتحاد" يومٌ رَسمَ مَلامح واضحةً في تّاريخِ ِدَولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدة المُضيءِ، وَأرَسَى القَواعِدَ الراسخة التي نَهَضتْ عَليها الدَولةٌ، التي آمنتْ بالإنسانْ، واستثمرتْ في قُدُراتِهِ، وَمَضتْ نَحوَ مُستقبلٍ واعدٍ بِرؤيةٍ ثاقبة.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: "نَحنُ في جامعةِ الإماراتِ العَربيةِ المُتحدة، الجَامعةُ الوَطنيةُ الأُم، نُؤمِنُ أَنَّ دَورَنا في هذا العَهدِ يَتَجاوزُ التَّعليمَ وَالبَحثَ، لِيكونَ التزاماً ثَقافياً وَمَعرِفياً وَأَخلاقياً، يُجسّدُ مَعنى الولاء والانتِماءِ للوطن وقيادته، وَيُعزِّزُ حُضورَ الهَويةِ الإِماراتيةِ في عُقولِ الشَبابِ وَفي هذهِ الذِّكرى، نُجدِّدُ عَهَدَ الوَلاءِ لِقِيادَتِنا الرَّشيدةِ، وَنُؤَكِّدُ أَنَّ مَبادِئَ الاتحادِ التي أَرساها المَغفورُ لهُ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طَيَّبَ اللهُ ثراه، سَتَظَلُّ النِّبراسَ الذي نَهتدي بِهِ في بِناءِ المُستقبل".

من جانبه قال سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة: "في يوم "عهد الاتحاد" اجتمع القادة المؤسسون، بإيمان راسخ وعزيمة لا تلين، ليخطّوا بأقلام الحكمة أول سطور وثيقة الاتحاد".

وأضاف: "ننظر إلى هذا اليوم بكل فخر واعتزاز، باعتباره مناسبةً لتجديد الالتزام برسالتنا الوطنية، في صناعة المعرفة، وتمكين الإنسان، وتخريج أجيال على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، تدرك عمق المعنى الذي يحمله "الاتحاد" في وجدان الوطن، حفظ الله دولتنا، وقيادتنا الرشيدة، وجعل هذا العهد متجدداً في قلوبنا وعقولنا، كما أراده الآباء المؤسسون".