محمد بن سلطان بن خليفة: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية راسخة في الوجدان

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن "يوم عهد الاتحاد"، مناسبة وطنية راسخة في الوجدان، نستحضر من خلالها قيم الولاء والانتماء للوطن الغالي، والجهود المباركة للقيادة الرشيدة، لبناء دولية حديثة، قادرة على تحقيق التطلعات والنهضة الشاملة.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة، رسخت مكانتها العالمية، من خلال رؤية شاملة، انطلقت معها مرحلة الازدهار والتنمية والنمو، بتوقيع وثيقة الاتحاد، وقال: "نجدد في هذا اليوم عهد الوفاء والالتزام للقيادة الحكيمة، التي ألهمت العالم باستدامة نجاحاها وتميزها، ووحدة الدولة وقوتها".

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة، وشعب الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً المضي قدماً خلف راية الاتحاد لتحقيق المزيد من التقدم والريادة.

