"الوطني للتأهيل": يوم عهد الاتحاد يجسد قيمة سامية في وجدان أبناء الإمارات

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، إن "يوم عهد الاتحاد"، الذي يصادف الثامن عشر من يوليو من كل عام، يجسد قيمة سامية في وجدان أبناء الإمارات، ويُعد تجديداً سنوياً للعهد الذي قطعه الآباء المؤسسون، واستمر على نهجه أبناء الوطن أوفياء مخلصين للاتحاد ولقيادته الرشيدة.

وأضاف الكتبي إن هذا اليوم يمثل محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة الاتحاد المظفرة، بقيادة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونجدد فيها العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مرحلة التمكين والريادة، الذي حمل الأمانة بإخلاص وواصل البناء على إرث الآباء المؤسسين بكل حكمة واقتدار.

وأكد الكتبي أن يوم عهد الاتحاد ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل هو تعبير وطني صادق عن عمق العلاقة المتينة بين الشعب وقيادته، ودعوة لتجديد التزامنا جميعاً ببذل كافة الجهود في مختلف القطاعات التي نعمل بها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.