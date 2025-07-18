راشد بن حميد: يوم عهد الاتحاد محطة مفصلية في تاريخ دولتنا الغالية

عجمان في 18 يوليو/ وام/ أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن تاريخ 18 يوليو من كل عام سيبقى شاهداً على يوم وطني، ومحطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن يوم عهد الاتحاد يروي حكمة ورؤية القادة المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مع إخوانه الحكام دعائم اتحاد قوي ومتماسك أصبح مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

ورفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمة له بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشيدا بالرؤية الثاقبة لقيادة الدولة، التي تواصل السير بثبات على نهج المؤسسين، وتعمل مجتمعةً لترسيخ قيم الوحدة والانتماء والولاء، وصون المكتسبات، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً كنموذج تنموي وإنساني فريد.

وقال إن يوم عهد الاتحاد سيبقى علامة مضيئة في الذاكرة الوطنية، ومنارة تهدي الأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والريادة تحت راية الاتحاد، وبقيادة حكيمة جعلت الإنسان محور التنمية والازدهار.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تمثل دعوة متجددة لجميع أبناء الوطن، ليواصلوا المسيرة بالروح نفسها التي بدأ بها المؤسسون، وليجددوا العهد على الوفاء للوطن، والإخلاص لقيادته، والعمل على تعزيز وحدته ومكانته في كافة المحافل.