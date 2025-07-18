رئيس "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة": عهد الاتحاد قيمة وطنية عظيمة نجدد فيها الولاء

أبوظبي في 18 يوليو/وام/ أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ونائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن "يوم عهد الاتحاد" يُجسد صدقًا ووفاءً لقيمة وطنية عظيمة، صنعت مجدًا وفخرًا وعزًا لهذا الوطن، واعتَصم بها الآباء والأجداد، ونحتفي بها اليوم مع أبنائنا وأسرنا ومجتمعنا، ونغرس مبادئها في وجدانهم، مجددين في هذه المناسبة العهد لقيادتنا الرشيدة على الولاء والانتماء، سائلين الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد وإخوانه المؤسسين العظام".

وأضاف في كلمته بمناسبة يوم عهد الاتحاد، أن مسيرة الوحدة والبناء والتكاتف لا تزال مزدهرة بأبهى تجليات التنمية والرخاء والتسامح، وتُدهش العالم بمنجزاتها ونجاحاتها، مشيراً إلى أن "عام المجتمع" يُمثل ترجمة حقيقية لهذا العهد من خلال مواقف وأعمال تليق بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ وطننا، ويبارك في اتحادنا، ويديم على صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نعمة التوفيق والسداد.