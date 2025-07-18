أمين عام "زايد العليا": يوم عهد الاتحاد يذكرنا بأن الوطن قام على إرادة صادقة

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ قال سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن يوم عهد الاتحاد ، يأتي ليذكرنا بأن هذا الوطن قام على راية عظيمة وإرادة صادقة واتحاد قادة حملوا همَ الوطن فأسسوا دولة أصبحت نموذجاً في التقدم والإنسانية .

وأضاف سعادته، في تصريح له بهذه المناسبة، أنه في هذا اليوم نجدد التزامنا بالعمل ونعاهد الوطن وقيادته بأن نكون على قدر الثقة، وأن نواصل البناء بما يليق بإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وأشار إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعتبر هذا العهد مسؤولية وأمانة، تترجمها من خلال جهودها المتواصلة لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.