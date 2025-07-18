مركز الهلال الأحمر في عجمان ينفذ مبادرة  "لنروي عطشهم "

عجمان في 18 يوليو/ وام/ نظم الهلال الأحمر الإماراتي - مركز عجمان، مبادرته الإنسانية "لنروي عطشهم "، بهدف توزيع المياه والعصائر الباردة على العمال في أماكن عملهم المختلفة، وخاصة العاملين في المواقع المكشوفة خلال فترات الظهيرة، و ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال سعادة محمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر في عجمان، إن المبادرة تأتي ضمن الحملات الإنسانية للمركز، والتي تعد امتدادًا لمسيرة العطاء الإنساني للدولة وتجسد التزامها الدائم بحماية الإنسان أينما كان وتعزيز حقه في الحياة الكريمة.

وأوضح أن المبادرة استهدفت تخفيف آثار الحرارة الشديدة على العمال خلال فترات الظهيرة، إضافةً إلى تعزيز قيم العطاء والإنسانية والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى مشاركة العديد من المتطوعين في تنفيذ المبادرة ما يؤكد حرص المركز علي نشر ثقافة العمل التطوعي.

ولفت إلى استفادة أكثر من 600 عامل من مختلف شرائح المجتمع من المبادرة التي أقيمت في عدة أماكن من إمارة عجمان مثل وزارة الثقافة وحديقة الصفيا وعدد من مساجد الإمارة.