"التوازن للتمكين الدفاعي": يوم عهد الاتحاد منعطف لبداية نهضة دولة الاتحاد

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل منطلقاً لقيام دولة الاتحاد ومنعطفاً هاماً لبداية نهضتها ورفعتها ومكانتها في صدارة الأمم.

وقال في تصريح له بمناسبة يوم عهد الاتحاد إننا نستحضر في هذا اليوم لحظة مفصلية في تاريخ دولتنا، حيث سجل الثامن عشر من يوليو عام 1971 تاريخاً خالداً في وجدان الدولة، حين شهد الاجتماع التاريخي الذي تُوج بتوقيع المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام على وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأُعلن فيه اسم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: "في هذا اليوم المبارك من تاريخ دولتنا، نجدد عهد الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ونتقدم بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً واعتزازاً برؤية سموه التي تجسد حرصه على ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز الهوية، وحفظ تاريخ تأسيس دولة الإمارات، لتبقى الخطوات التي سبقت قيام الاتحاد باقية أبد الدهر، نستلهم منها الدروس والمعاني في بناء المستقبل جيلاً بعد جيل".