24 يوليو آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

الشارقة في 18 يوليو/ وام/ أكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجهة المنظمة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، أن يوم 24 يوليو الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في الدورة الثانية عشرة للجائزة، داعيا مختلف الجهات والأفراد من داخل الدولة وخارجها إلى الترشح ضمن فئات التقديم المباشر عبر الموقع الرسمي للجائزة gca.sgmb.ae وذلك قبل إغلاق باب التسجيل.

وتشمل جوائز التقديم المباشر كل جوائز القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجوائز الفردية، كما تتضمن الجائزة هذا العام 23 فئة رئيسية موزعة على خمسة قطاعات متنوعة هي قطاع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجوائز الفردية وجوائز التنافس الإبداعي، إلى جانب جوائز خاصة تُمنح بترشيح من لجنة التحكيم وأخرى تُقدَّم بالشراكة مع مؤسسات إقليمية وعالمية.

وتُشكّل جوائز التقديم المباشر فرصة نوعية للمؤسسات والأفراد لتسليط الضوء على تجاربهم الاتصالية الرائدة، حيث تشمل فئات القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية عدداً من الجوائز المخصصة للتميز المؤسسي مثل: "أفضل منظومة اتصال متكاملة" و"أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي" و "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات" إلى جانب فئات تُعنى بالهوية الثقافية وتمكين الشباب والتواصل مع الأطفال واليافعين والمسؤولية الاجتماعية والقوة الناعمة والتكنولوجيا والاتصال الداخلي وحملات القطاع الخاص والتواصل الرقمي المستدام.

أما الجوائز الفردية فتمكّن المتخصصين وصنّاع التأثير من ترشيح أنفسهم ضمن فئات: "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" و"أفضل متحدث رسمي" و"صناع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز" و"أفضل بحث في علوم الاتصال" وهي مخصصة لكل من ترك بصمة واضحة في تطوير المشهد الاتصالي وخدمة المجتمع.

وتستهدف الجائزة في فئاتها المتاحة للتقديم المباشر طيفاً واسعاً من المعنيين بمجال الاتصال، حيث تفتح أبوابها أمام الجهات الحكومية بمختلف مستوياتها الإدارية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء الكبرى منها أو الناشئة إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجالات التنمية والتواصل.

كما تشمل الجائزة المتخصصين في الاتصال الحكومي والمؤسسي والمؤثرين الاجتماعيين وأصحاب المبادرات الفردية ذات الأثر المجتمعي، فضلاً عن الشباب من رواد الاتصال وموظفي الإعلام والعلاقات العامة العاملين في مختلف المؤسسات من أنحاء العالم.