أعضاء برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025 يحتفون بيوم عهد الاتحاد

العين في 18 يوليو /وام/ نظمت إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ندوة ثقافية ضمن فعاليات "برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025" الذي يقام تحت شعار "عقول مبتكرة.. مجتمع مستدام"، ناقشت كتاب "صدى الصحراء" الذي يضم مقالات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وتركز موضوعاته على تعزيز الهوية الوطنية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الاحتفال بيوم عهد الاتحاد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 18 يوليو من كل عام.

وشارك في الحوار أعضاء وموظفات ومتطوعات برنامج "إمارات المعرفة"، حيث تناولوا تحليلاً عميقًا لمضامين الكتاب، الذي يشتمل على أبواب أربعة هي "من أجل الهوية"، و"القراءة والتعليم"، و"هموم ثقافية"، و"قضايا مجتمعية"، ضمت 33 مقالا.

وتتضمن القيم التي تناولتها المقالات "الولاء والانتماء"، و"لا مستحيل على أرض الإمارات"، و"التسامح"، ومئوية الإمارات، والقراءة، والإنسانية والمحبة.

وعقب الندوة توجه الأعضاء إلى بيت محمد بن خليفة، لحضور ورشة "الأشجار المثمرة" تعزيزا لمحور الاستدامة وتفعيلا لبرنامج "شما محمد للتثقيف البيئي".