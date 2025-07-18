جامعة خورفكان و إكستر البريطانية تطلقان برنامجا في علوم البحار

الشارقة في 18 يوليو / وام / أطلقت جامعة خورفكان بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية برنامجا تعليميا مشتركا في مجال علوم البحار يُنفذ في المملكة المتحدة ويستهدف تقديم تجربة علمية متكاملة تجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي لطلبة كلية علوم البحار والأحياء المائية بجامعة خورفكان وفق أعلى المعايير الأكاديمية.

البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات البحثية والعلمية لدى الطلبة من خلال انخراطهم في بيئة تعليمية دولية غنيّة تتيح لهم الاستفادة من الموارد البحثية والخبرات الأكاديمية المتقدمة في جامعة إكستر التي تعد من الجامعات الرائدة في مجالات العلوم البيئية والبحرية.

ويشمل البرنامج سلسلة من الأنشطة الميدانية والنظرية تستمر على مدار أسابيع تبدأ من يوليو الجاري وتتمثل في ورش عمل تخصصية تعقد داخل المختبرات التعليمية تغطي موضوعات متعددة كتحليل البيانات البيئية وإعداد التجارب ورصد الكائنات البحرية في بيئاتها الطبيعية ومحاضرات نظرية يقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء إلى جانب زيارات تعليمية لمواقع حيوية طبيعية في المملكة المتحدة .

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