طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة

دبي في 18 يوليو /وام/ أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل رحلة يومية ثالثة إلى دبلن اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل، بما يعزز عملياتها في أيرلندا.

وستوفر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لعملائها المزيد من خيارات السفر إلى دبي وخارجها، بالإضافة إلى زيادة سعة الشحن من وإلى دبلن.

وأطلقت طيران الإمارات الشهر الماضي طائرتها البوينج 777 المحدثة رسمياً على رحلاتها من دبي إلى دبلن، كما أعلنت الناقلة أنها ستشغل طائرتها المحدثة الثانية من طراز البوينج 777 إلى دبلن اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل.

