علي سعيد النيادي : يوم عهد الاتحاد مناسبة نستحضر من خلالها لحظة توحدت فيها الإرادة

أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه في الثامن عشر من يوليو، تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بـيوم عهد الاتحاد، مناسبة وطنية نستحضر من خلالها لحظة تاريخية مهيبة توحدت فيها الإرادة، والتقت فيها الرؤى، وانطلقت منها مسيرة وطن نعتز به، ونفخر بالانتماء إليه.

وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة إن هذا اليوم يحمل في طياته دلالات عميقة على صلابة الاتحاد، وقوة التلاحم بين القيادة والشعب، وعمق الروح الوطنية التي تسكن قلوب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. هو عهد متجدد لوطن لم يعرف التراجع، بل مضى بثقة وثبات نحو الإنجاز والريادة، مستندًا إلى دستور وُضع ليكون منارة للمستقبل، وضمانة للاستقرار والتقدم.

وقال معاليه : يأتي يوم العهد للاتحاد تأكيدًا على ما حققته دولة الإمارات من وحدة وانسجام وتكامل في رؤيتها التنموية، ومسيرتها الوطنية، ومكانتها الإقليمية ،والعالمية. إنه يوم نستعيد فيه معاني الولاء، ونُجدد فيه العهد لقيادة آمنت بالإنسان، واستثمرت في قدراته، ورسمت طريقًا واضحًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا…وفي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نستلهم من هذا اليوم روح الاتحاد، ونعمل على ترسيخ قيم الانتماء والجاهزية والتكامل في منظومة الاستجابة الوطنية. فقد أثبت التاريخ أن مجتمعًا متلاحمًا وموحدًا هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، وضمانة الاستمرار بثبات وثقة.

واختتم معاليه بالقول : نُجدد في هذا اليوم عهدنا وولاءنا لدولة الإمارات وقيادتها، ونُعاهد أنفسنا على مواصلة العمل بروح الاتحاد، لنكون كما كنا دومًا: شعبًا واحدًا، برؤية واحدة، ومصير واحد، ووطن لا يعرف المستحيل.



