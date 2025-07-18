غرفة تجارة دبي تعرف القطاع الخاص بسياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33

دبي في 18 يوليو /وام/ نظّم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورشة عمل افتراضية حول سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 بحضور 46 من ممثلي القطاع الخاص.

وتهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 لدعم وتسريع طموحات الاستدامة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في الإمارة انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تساهم في تمكين المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتقليل تكلفة الطاقة، مما يحقق زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

واستعرضت ورشة العمل المتطلبات الفنية، ومعايير الأهلية للاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 .

