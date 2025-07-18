النائب العام للاتحاد: "يوم عهد الاتحاد" يمثل لحظة فارقة في تاريخ دولتنا

أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد أن "يوم عهد الاتحاد" يمثل لحظة فارقة في تاريخ دولتنا، لحظة عز وفخر توجت فيها إرادة القادة المؤسسين بتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، لتشكل ذكرى مجيدة تخلد إنجازاً عظيماً وضع الأساس المستدام لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، باعتماد هذا اليوم "يوم عهد الاتحاد"، يعكس عمق رؤية القيادة التي تحرص على تأصيل قيم الوحدة والتلاحم في نفوس الأجيال، لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي انطلقت من هذه اللحظة التاريخية، في مسيرة نفخر بها كل يوم وهي تزهو بالإنجازات والعطاء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفعة لوطننا.

وأكد معاليه أن هذا اليوم يُعد محطة رئيسية في تاريخ الإمارات، وشاهداً على وحدة الصف والكلمة التي بفضلها أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في الريادة والتنمية والازدهار، وإننا نفخر بما تحقق بفضل تضحيات وعزيمة الآباء المؤسسين، وبما نسطره اليوم من إنجازات بفضل قيادتنا الرشيدة والتفاف شعب الإمارات حولها، لتبقى راية الدولة خفاقة، وتظل وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا المظفرة.

وقال معاليه: "نحن إذ نحتفي بهذا اليوم من التاريخ، فإننا نحتفي ببوصلة وطن وروح اتحاد ووعد يتجدد، وفي كل عام، نجدد العهد ونمضي نحو مئوية الإمارات 2071 بعزيمة لا تلين، وبثقة لا تعرف المستحيل وفي هذا اليوم، نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نظل أوفياء للمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات. ونفخر بوطن اختارت قيادته أن يكون في مقدمة الأمم، ونعاهد أنفسنا أن نكون على قدر هذه الأمانة، بالعمل والتفاني والعطاء".