فيصل بن صقر القاسمي : عهد الاتحاد يوم خالد في تاريخ الإمارات

رأس الخيمة في 18 يوليو / وام / أكد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي أن الثامن عشر من يوليو عام 1971، يوم خالد سطر فيه الآباء المؤسسون صفحة مشرقة في تاريخ دولتنا عندما وقعوا وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، واضعين بذلك اللبنة الأولى لمسيرة وطننا نحو التنمية والوحدة والريادة.

وقال الشيخ فيصل بن صقر في كلمته بهذه المناسبة الوطنية : نستحضر بفخر رؤية المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون الذين أرسوا دعائم هذا الكيان الشامخ، وجعلوا من حلم الاتحاد واقعاً ملموساً ينعم فيه أبناء الإمارات بالأمن والاستقرار والتقدم.

وأضاف الشيخ فيصل بن صقر : في يوم عهد الاتحاد ، نجدد العهد على مواصلة العمل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأن نسعى جاهدين لتحقيق رؤية الإمارات 2071، والعمل على رفعة وازدهار دولتنا في كافة المجالات وترجمة طموحات قيادتنا وشعبنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً.