سالم بن سلطان : يوم عهد الاتحاد تأكيد لهوية راسخة وانتماء وفخر وحاضر مشرق

رأس الخيمة في 18 يوليو / وام /أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى، بل هو تأكيد لهوية راسخة، وانتماء عميق، وفخر بماضٍ مجيد وحاضرٍ مشرق، نستمد منه العزم لمستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال الشيخ سالم بن سلطان في كلمته بهذه المناسبة الوطنية إن يوم 18 يوليو قبل 55 عاما هو يوم تاريخي، بدأت فيه خطوات تأسيس الاتحاد، قادها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع الآباء المؤسسين رحمة الله عليهم أجمعين تحولت فيه الرؤية والفكرة إلى واقع ملموس، ليصبح اليوم وطناً عظيماً، نفتخر ونعتز به، ويستحق منا الحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، والعمل بإخلاص وجهد من أجل أن نستمر في رفع رايته عالية خفاقة.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان : اليوم ونحن نعيش عز الحاضر، ونصنع أمجاد المستقبل تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لا نقف فقط على عتبات التاريخ، بل نعيد صناعته، لا نكتفي بالمجد، بل نعانق القمم، لا ننظر إلى المستقبل كغد قادم، بل كحلم تُجسده إرادة، ورؤية تصوغها القيادة الرشيدة تبهر العالم حفظ الله الإمارات وقيادتنا وشعبنا وأدام نعمة الأمن والأمان والازدهار والخير والنماء لوطننا.