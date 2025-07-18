محمد الحسيني: نستلهم من عهد الاتحاد رؤية وطنية ترسم ملامح المستقبل المالي لدولة الإمارات

أبوظبي في 18 يوليو / وام / قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: في يوم عهد الاتحاد، نستحضر بفخر اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون تحت راية الوحدة والعزم، ليضعوا أولى أسس اتحاد وُلد من الرؤية والإرادة، واستند إلى قيم أصيلة جعلت الإنسان محور التنمية، وجعلت من الاتحاد إطاراً راسخاً للمستقبل. ففي الثامن عشر من يوليو عام 1971، سُطّرت صفحة مجيدة من تاريخ الوطن عند توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، معلنة بذلك قيام الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: إن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى نمر عليها، بل هو تجديد مستمر للوفاء بالعهد الذي قطعه المؤسسون مع الوطن والمواطن، وهو تذكير سنوي بأن ما ننعم به من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا الأساس المتين الذي انطلق منه الاتحاد، ولولا الحرص على حماية قيم الاتحاد وتطويرها. ونحن في وزارة المالية، ,نعتبر أن مسؤوليتنا تتجدد كل عام، فنعمل على ترجمة مبادئ الاتحاد إلى سياسات مالية ترفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزز الاستدامة المالية، وتفتح الآفاق أمام الأجيال القادمة لمواصلة المسيرة بثقة وأمان".

واختتم معالي الحسيني تصريحه بهذه المناسبة بقوله: في يوم عهد الاتحاد، نقف إجلالاً لتاريخ صنعه القادة المؤسسون، ونجدد التزامنا بأن تبقى راية دولة الإمارات عالية، وأن تبقى وزارة المالية على العهد، تعمل على ترسيخ متانة النظام المالي للدولة، وتعزيز فعاليته، وتطوير أدواته، بما يواكب رؤية "نحن الإمارات 2031"، ويعكس تطلعات القيادة الحكيمة في بناء نموذج تنموي مستدام يكون الاتحاد فيه دائماً مصدر القوة والإلهام