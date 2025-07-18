طالب بن صقر : يوم عهد الاتحاد مناسبة ويوم من الايام الوطنية الغالية

رأس الخيمة في 18 يوليو / وام / أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي ان يوم عهد الاتحاد مناسبة ويوم من الايام الوطنية الغالية نستذكر فيها السيرة العطرة للوالد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسّسين رحمة الله عليهم الذين أرسوا القواعد القوية لدولةٍ أبهرت العالم بما حقّقته من نهضة حضارية شاملة. وقال الشيخ طالب بن صقر في كلمة بهذه المناسبة إن الاحتفاء باليوم التاريخي لتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات مناسبة وطنية ستظل ذكرى خالدة يتوارثها الأبناء والأجيال المقبلة نستحضر فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة، التي تمضي بدولتنا نحو آفاق جديدة من الازدهار والريادة.

وأضاف الشيخ طالب بن صقر القاسمي إن هذا اليوم الوطني هو وقفة تأمل وتقدير للقيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات جعلت من التميز نهجًا، ومن الطموح واقعًا، ومن المستقبل أولوية ونحن نؤكد التزامنا الثابت بدعم رؤية سموه، والعمل على ترجمة تطلعاته إلى إنجازات نوعية تخدم وطننا ومجتمعنا كل عام وقيادتنا وشعبنا بخير، وكل عام والإمارات في تقدم وازدهار وأمن وأمان.