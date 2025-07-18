"ايدج" تُوقّع اتفاقيات مع شركة "4iG "المجرية لتطوير حلول دفاعية للأسواق الأوروبية والأفريقية

أبوظبي في 18 يوليو / وام / وقّعت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة " 4iG" لتكنولوجيا الفضاء والدفاع، مجموعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والصناعات الدفاعية الرائدة في المجر ومنطقة البلقان الغربي، ثلاث مذكرات تفاهم لعقد تعاون صناعي مهم وواسع النطاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية المجر.

وخلال زيارة دولة أجراها وفد رسمي إماراتي إلى المجر، وقّعت ايدج وشركة "4iG " ثلاث مذكرات تفاهم ترمي إلى تمكين شراكة تكنولوجية واسعة للتطوير والتسويق المشترك لأنظمة دفاعية متقدمة، بما يشمل نظام صواريخ الدفاع الجوي "سكاي نايت" من ايدج، والذخائر الجوّالة من طراز "شادو 25" و"شادو 50"، وحلول مراقبة حركة الطيران المستقلة "فيغا" و"أوريون".

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يتمثّل هدفنا مع تعزيز الشراكة مع شركاء مثل" 4iG " في مساعدة الدول على تطوير واعتماد تكنولوجيا وقدرات صناعية دفاعية سيادية متقدمة. يستدعي المشهد الأمني العالمي برامج تجديد للاستفادة من أحدث التكنولوجيا المستقلة ومواجهة التهديدات الجوية سريعة التطور. كما يعزز هذا التعاون قدرة مجموعة ايدج على مواصلة تقديم حلول تنافسية ومتوافقة مع معايير الناتو وجاهزة للتصدير، وذلك دعماً للأهداف الوطنية المجرية، وكمدخل لتفاعل أعمق عبر أنحاء أوروبا والدول الأعضاء في حلف الناتو".

من جهته، قال إشتفان شارهيجي، الرئيس التنفيذي لشركة "4iG ": "تمثل الاتفاقيات الموقّعة اليوم منجزاً بارزاً ضمن إطار جهود "4iG " الدولية في قطاع الدفاع عبر عقد هذه الشراكة مع إحدى أسرع شركات تكنولوجيا الدفاع نمواً في العالم، يمكننا تطوير أنظمة بإمكانات قوية للنجاح في الأسواق الأوروبية والأفريقية على أساس متبادل. تتيح ثقة مجموعة ايدج وانفتاحها فرصة للمجر للتحوّل إلى جهة فاعلة استراتيجية في منظومة الابتكار الدفاعي العالمي".

وبموجب الاتفاقية الأولى، ستؤسس الشركتان شراكة تكنولوجية واسعة للتطوير المشترك واستكشاف الفرص عبر الأسواق للأنظمة الجوية المستقلة من الجيل المقبل، وحلول مكافحة الأنظمة الجوية المستقلة، وتقنيات الفضاء في أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا.

كما تغطي الاتفاقية إمكانية تأسيس مشروع مشترك. بينما تًركز الاتفاقية الثانية على التطوير والإنتاج المحتملين لنظام صواريخ الدفاع الجوي سريع النشر للمستوى الداخلي "سكاي نايت" وسلسلة الذخائر الجوّالة عالية الدقة "شادو" في المجر.

وتهدف الاتفاقية الثالثة والأخيرة إلى توفير نظامي إدارة حركة الطيران المستقلة "فيغا" وإدارة أسراب الطائرات المسيّرة "أوريون" من ايدج للسوق الأوروبية، مع إمكانية التطوير المشترك لحلول مراقبة حركة الطيران. وتشمل مذكرة التفاهم كذلك تقييم إمكانية إنشاء مشروع مشترك كمركز تطوير ومبيعات أوروبي لنظامي "فيغا" و"أوريون".