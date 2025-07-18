عبدالملك بن كايد : يوم عهد الاتحاد تجديد للولاء والانتماء لمسيرة العز والريادة

رأس الخيمة في 18 يوليو / وام / أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية خالدة نستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة الاتحاد على قيم التلاحم والوحدة والوفاء.

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد في كلمته بهذه المناسبة إن يوم عهد الاتحاد هو تجديد للولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، واستلهام لقيم العطاء والبناء التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات، الذين شيدوا صرحًا وطنيًا أصبح نموذجًا عالميًا في التنمية والتلاحم المجتمعي.”

وأضاف الشيخ عبدالملك بن كايد “نجدّد في هذا اليوم عهد الوفاء للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقود مسيرة الإمارات واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وريادة، مستندًا إلى إرث راسخ ورؤية طموحة تستشرف المستقبل.”

واختتم الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي تصريحه بالدعاء أن يديم الله على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظ قيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، لتظل راية الاتحاد خفاقة بالعز والمجد.