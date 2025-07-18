مفوضية شئون اللاجئين: أزمة نقص التمويل تهدد أكثر من 11 مليون لاجئ

جنيف فى 18 يوليو / وام / قال مسؤول بمفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة إن تفاقم أزمة نقص التمويل تهدد أكثر من 11 مليون لاجئ بفقدان الحصول على المساعدات هذا العام .

وأوضح دومينيك هايد مدير العلاقات الخارجية في المفوضية اليوم أن تفاقم أزمة نقص التمويل وفى أعقاب التخفيضات الكبيرة في ميزانيات العمل الانساني جعلت ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن أجبروا على الفرار يواجهون فقدان إمكانية الحصول على المساعدات هذا العام من المفوضية حيث يمثل الرقم حوالي ثلث من وصلتهم المساعدات من المفوضية العام الماضي .

وفقا لتحليل المفوضية يتم حاليا خفض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية ويواجه الملايين الآن ظروفا معيشية متدهورة ومخاطر متزايدة من الاستغلال والايذاء وقد يدفعون إلى مزيد من النزوح بعد أن تم تخفيض المساعدات المالية وتوزيع مواد الاغاثة الطارئة بنسبة 60% على مستوى العالم .

وقال مسؤول المفوضية إن تمويل المنظمة لعام 2025 يحتاج إلى 10.6 مليار دولار .

جف / زي/ وام