شرطة أبوظبي تشارك بجناح توعوي في مهرجان "ليوا للرطب 2025"

أبوظبي في 19 يوليو/وام/ شاركت شرطة أبوظبي في مهرجان ليوا للرطب 2025، بجناح شامل استهدف توعية مختلف شرائح المجتمع ضمن جهودها لتعزيز الوعي الأمني والمروري والمجتمعي وترسيخ مفاهيم الوقاية والتفاعل الإيجابي مع الجمهور في بيئة تراثية وثقافية مميزة.

وعرض قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي اللعبة الإلكترونية التوعوية " أمن الطرق" إلى جانب فيديوهات CGI التفاعلية وتهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية، وغرس مفاهيم الإلتزام بقوانين السير ونظم محاضرات توعية لتعريف الجمهور ببرامج النقاط المرورية، بالإضافة إلى توزيع كُتيبات توعوية وهدايا رمزية على الزوّار.

وشاركت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بمنصّة توعوية استهدفت فئة الشباب، لتعريفهم بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر رسائل توعوية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره ومؤشرات التعاطي وآليات الاكتشاف المبكر وطرق التعامل مع الحالات، والتبليغ عنها بسرّية عبر القنوات الرسمية مثل خدمة "أمان".

وعرض قسم الموروث الشرطي مقتنيات تاريخية توثّق مسيرة شرطة أبوظبي، وسلط الضوء على مراحل تطورها، وأهم الممارسات الأمنية التي تمثل جزءًا من الموروث الشرطي وقدم شروحا عن تاريخ تأسيس الشرطة وتطورها عبر العقود، إلى جانب عرض الزي الرسمي القديم، بما يعكس الإرث العريق للمؤسسة الأمنية.

وركز قسم الشرطة المجتمعية بمنطقة الظفرة – فرع كلنا شرطة على نشر مفاهيم الشراكة المجتمعية من خلال تعريف زوار المهرجان بأهداف مبادرة “ كلنا شرطة ” وتشجيعهم على التعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وعرّفت إدارة المعلومات الأمنية (فرع خدمة أمان) الجمهور بخدمة " أمان" ،مؤكدة أهمية تعزيز الأمن المجتمعي من خلال التبليغ السري عن الظواهر السلبية والملاحظات الأمنية.

وقدّمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة – فرع برامج النقاط المرورية شرحًا توعويًا حول آلية تخفيض النقاط السوداء واسترجاع رخصة القيادة، ووزعت كتبا وقصص مرورية توعوية.

وشهدت المنصات إقبالًا وتفاعلًا من الزوّار الذين ثمّنوا الجهود المبذولة من قبل شرطة أبوظبي للتوعية وتعزيز ثقافة الوقاية، والتواصل الفعّال مع أفراد المجتمع ضمن أجواء تراثية ثقافية هادفة.