زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "كاجايان" الفلبينية

مانيلا في 19 يوليو/وام/ ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة بمقياس ريخترلقياس الزلازل اليوم، مقاطعة "كاجايان" شمالي الفلبين.

وذكرالمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 13 كيلومترًا شمال شرق جزيرة "دالوبيري" التابعة لمقاطعة "كاجايان"، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.

-خلا-