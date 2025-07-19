30,959 مشروعًا بقيمة 136 مليون درهم لـ"خيرية الشارقة" خارج الدولة خلال النصف الأول

الشارقة في 19 يوليو/ وام / نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري 30,959 مشروعًا خيريًا وتنمويًا خارج الإمارات بتكلفة إجمالية بلغت 136 مليونا و535 ألف درهم موزعة على قطاعات متعددة شملت التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية ودعم الأسر المنتجة والإغاثة وغيرها من أوجه الدعم ذات الأولوية في المجتمعات التي تندرج تحت مظلة مشاريع الجمعية.

وأكد محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه الأرقام تأتي ترجمة لالتزام الجمعية تجاه الأسر غير القادرة حول العالم، وتعكس حرصها الدائم على التوسع النوعي في مشروعاتها وفقًا لأولويات التنمية والاحتياج الإنساني.

وأشار إلى أن قطاع المشاريع الإنشائية استحوذ على جانب كبير من الإنفاق بواقع 121 مليون درهم تم توجيهها لتنفيذ 8,750 مشروعًا في عشرات الدول شملت قطاع التعليم عبر إنشاء 91 فصلًا دراسيًا و5 مشاريع لتجهيز المدارس بالاحتياجات الأساسية بقيمة فاقت4.1 مليون درهم إلى جانب تحويل المستفيدين إلى أفراد منتجين من خلال توزيع 684 مشروعًا إنتاجيًا صغيرًا و38 محلًا وقفيًا و59 بيتًا للفقراء ومشاريع بناء قرى سكنية ومراكز للخياطة إلى جانب بناء مستوصفات ومرافق صحية مما يعزز مفهوم الاستدامة.

ونوه إلى الجمعية نفذت عددًا من الحملات الموسمية التي شملت توزيع الأضاحي وكسوة العيد إضافة إلى 22,085 مشروعًا ضمت سلالًا غذائية وتنظيم أعراس جماعية وتوزيع حقائب مدرسية بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون درهم استفاد منها أكثر من 22 ألف شخص.

وأوضح أن مشاريع الجمعية لم تغفل الجانب الإغاثي حيث تم تنفيذ 107 مشاريع إغاثية بتكلفة 1.4 مليون درهم شملت توزيع المساعدات في مناطق منكوبة أو تعاني من ظروف معيشية قاسية، إضافة إلى تسيير المساعدات الطارئة للأطفال حديثي الولادة.